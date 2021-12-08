طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح شديدة وتحذيرات للسائقين بعدم تجاوز السرعة

شهد طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار، حيث هبت رياح شديدة على أنحاء المحافظة، ما دفع محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين لاتخاذ عدة قرارات، منها تعطيل الدراسة بكل المدارس والمعاهد، وتأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، فضلا عن تعطيل حركة الصيد بالبوغاز وبحيرة البرلس وميناء الصيد، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة طقس سيئ.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح سريعة مع عدم سقوط أمطار

وشهد طقس كفر الشيخ اليوم، رياحا شديدة وسريعة مع عدم سقوط أمطار بكل أنحاء المحافظة، ورفعت الوحدات المحلية حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، مع استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع وصيانة صفايات المطر، فضلا عن التنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمواجهة حالة تقلبات الطقس.

تحذيرات للمواطنين من طقس كفر الشيخ اليوم

وحذرت المحافظة، المواطنين من طقس كفر الشيخ اليوم، مناشدة الأهالي عدم الخروج إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن لوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة والمحولات والأكشاك الكهربائية، وعدم ركن السيارات أو السير تحت الأشجار، حفاظا على صحتهم: «متخرجوش ومتفتحوش البلكونات والشبابيك إلا للضرورة»، كما ناشدت الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد عقب تعطيل حركة الصيد حفاظا على حياتهم ولسرعة الرياح وشدتها.

تحذير السائقين من طقس كفر الشيخ اليوم

وحذرت إدارة المرور ومرفق الإسعاف السائقين من طقس كفر الشيخ اليوم، وناشدتا السائقين المارين على الطريق الدولي وساحله وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بتوخي الحذر أثناء القيادة لتفادي وقوع حوادث، خاصة عقب ظهور شبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكثفت إدارة المرور من الدوريات المرورية على الطرق، بينما نشر مرفق الإسعاف التمركزات المختلفة على الطرق الرئيسية لسرعة التحرك حال وقوع حوادث.

طوارئ لمواجهة طقس كفر الشيخ اليوم

بينما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم، حيث عُقدت غرفة العمليات الرئيسية وتابعت مع الغرف الفرعية، بينما أصدر محافظ الأقليم، تعليماته لرؤساء المدن بمتابعة الموقف أولا بأول وإبلاغ مركز العمليات باي طارئ قد يحدث، فيما شدد على التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الري والكهرباء والصحة، وبين الوحدات المحلية لسرعة التصرف حال وقوع أي طارئ.