أمطار كفر الشيخ.. طقس سيئ وطوارئ في كل القطاعات وخفض منسوب الترع

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن استمرار حالة الطوارئ في كافة القطاعات ونشر فرق النظافة والمعدات بالشوارع لشفط مياه أمطار كفر الشيخ، التي أغرقت شوارع بعض المناطق.

أمطار كفر الشيخ

وأكد محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار بكافة مراكزها بشكل قاسي، وأن القطاعات تعمل على خفض منسوب المياه من خلال تصريفها في المصارف والترع لاستيعاب محطات الرفع والطوارئ لكميات المياه.

أمطار كفر الشيخ.. غرفة العمليات الرئيسية في انعقاد دائم

وعلق محافظ الأقليم، لـ«الوطن»، على أمطار كفر الشيخ قائلا: «إن المحافظة تعرضت لظروف جوية قاسية، وهطلت كميات أمطار كبيرة خلال الساعات الماضية، وأن غرفة العمليات الرئيسية في انعقاد دائم لمواجهة موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، لحل المشاكل التي تقابلهم فضلا عن تلقي شكاوى المواطنين، كما أن فرق النظافة والمعدات منتشرة في الشوارع، وسط تواجد رؤساء المدن على رأس العمل منذ الصباح الباكر».

منع الإجازات بالمستشفيات لمواجهة أمطار كفر الشيخ

ووفقا للمحافظة، فأن مديرية الشئون الصحية، منعت إجازات الأطباء وطواقم التمريض، من المستشفيات بسبب أمطار كفر الشيخ، التي ضربت المحافظة، وتجنبا لأي طارئ قد يحدث، كما زودت أقسام الاستقبال بالأدوية والمستلزمات الطبية، كما رفع مرفق إسعاف المحافظة حالة الطوارئ خاصة في التمركزات القريبة من الطريق الدولي الساحلي والطرق الرئيسية تحسبا لوقوع أي حوادث من المتوقع أن تحدث، وناشد المرفق، السائقين المارين بتوخي الحذر وتخفيض السرعات لعدم وقوع حوادث.

معدات كثيرة تنتشر في الشوارع لمواجهة أمطار كفر الشيخ

وأكد محافظ الإقليم، نشر الكثير من المعدات لمواجهة أمطار كفر الشيخ، وسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة أمام المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس، عقب قرار تعطيل الدراسة غدا الأحد ولليوم الثاني على التوالي بسبب الأمطار الغزيرة، فضلا عن التنسيق بين شركات الكهرباء والمياه وأجهزة المحليات ومديرية الري، لرفع آثار مياه الأمطار وخفض المنسوب من خلال تصريفها، مشيراً إلى مشاركة الحماية المدنية في رفع كميات المياه نظرا لغزارتها، بالإضافة عن إصلاح الأعطال المتواجدة في بعض المعدات.

طوارئ في الكهرباء والمياه بسبب أمطار كفر الشيخ

وأعلنت شركتا الكهرباء والمياه رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أمطار كفر الشيخ، التي ضربت المحافظة، وتجنبا لحدوث صعق كهربائي والمشاركة في رفع كميات مياه الأمطار من الشوارع، مناشدين المواطنين بالابتعاد عن الأسلاك والمحولات الكهربائية وعدم السير في الشوارع حال حدوث برق أو رعد أو أمطار غزيرة.