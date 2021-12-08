«أوبو» تكشف عن أحدث هواتفها في «OPPO INNO DAY» خلال أيام

تستضيف «أوبو» العالمية، ملتقى OPPO INNO DAY السنوي يوم 14 و15 ديسمبر 2021، وهو الحدث التكنولوجي الشهير الذي تنظمه الشركة، وتكشف خلاله عن أحدث استراتيجياتها وتقدّم عددا من الابتكارات التكنولوجية خلال OPPO INNO Day 2021، بما في ذلك أول وحدة معالجة عصبية (Cutting-edge NPU)، وOPPO’s New Smart Glasses، وعدد من المنجزات التكنولوجية.

ومن المتوقع أن يجتذب OPPO INNO Day 2021 حضورا كبيرا من أنحاء العالم كافة، عبر بوابة OPPO INNO WORLD على الإنترنت، وهذا الحدث الافتراضي سيثبت أنّه أحد أكثر فعاليات الإطلاق الافتراضية تفاعلا على مر السنوات الماضية، ومنذ إطلاق OPPO INNO DAY في 2019، أصبحت الفعالية هي المؤشر على توجهات الشركة الاستراتيجية.

نظارات الواقع المعزز والساعة الذكية

وشهدت الفعالية الافتتاحية OPPO INNO DAY 2019، تقديم OPPO مناخا متكاملا من أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز، 5G CPE، والساعة الذكية.

وفي العام الماضي، استعرضت OPPO 3 منتجات مفاهيمية، بما في ذلك هاتف ثوري قابل للطي rollable phone، وهذا العام تواصل هذا التقليد بتقديم أحدث الاكتشافات التي تدفع حدود التقدم التكنولوجي أكثر من ذي قبل.

وخلال فعالية OPPO INNO Day 2021، يلقي توني تشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أوبو، كلمة رئيسية عن أحدث استراتيجيات الشركة، والاتجاهات الجديدة في مجال البحوث والتطوير، ويقدّم كبار المديرين التنفيذيين ابتكارات الـCutting-edge NPU وOPPO’s New Smart Glasses.

الإنسان الرقمي

وتستعرض OPPO خلال فعالية OPPO INNO Day 2021، تفاصيل أحدث ابتكاراتها التكنولوجية، بما في ذلك الكاميرا القابلة للطي، والإنسان الرقمي، إلى جانب الإعلان عن ابتكارات ثورية أخرى ذات صلة بالتصوير، الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس 5G.

رقمنة فعاليا الإطاق والمعارض لأوبو

وفي عام 2021، تولت OPPO رقمنة فعالية الإطلاق والمعارض، لتحول الحدث التقليدي إلى عالم افتراضي مليء بالتجارب الترفيهية والتفاعلية.

وOPPO INNO WORLD هو المسرح الافتراضي الذي يشهد فعاليات OPPO INNO DAY 2021، ويمكن لزوار OPPO INNO WORLD الانضمام لحفل الإطلاق باستخدام الأفاتار المخصص لهم. كذلك، يتمتعون بحرية زيارة جميع القاعات العرض الافتراضية. باستخدام الأفاتار المخصص، يمكن للزوار أيضا التفاعل ودعوة بعضهم البعض للبحث عن الرموز المخفية في مختلف أنحاء العالم الافتراضي. OPPO INNO WORLD سيكون متاحا بالكامل بدءا من 14 ديسمبر.