أكرم حسني ينشر صور زيارته لمؤسسة مجدي يعقوب: حاجة بجد تفرح

زار الفنان أكرم حسني، مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، اليوم الخميس، حيث أبدى إعجابه الشديد بالمنظومة الطبية الموجودة داخل المستشفى.

ونشر أكرم حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور التي تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على هامش الزيارة، مُعلقًا عليها بقوله: «تشرفت إني قابلت دكتور مجدي يعقوب، إنسان يبهر الواحد بعمله وأخلاقه وتواضعه، واللي شوفته في المستشفى حاجة بجد تفرح».

أكرم حسني يشكر مجدي يعقوب

ووجه أكرم حسني الشكر للدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: «شكرًا سير مجدي يعقوب وشكرًا لكل واحد بيشارك في الصرح العالمي ده اللي معمول من القلب للقلب».

وكانت آخر أعمال الفنان أكرم حسني، كليب «لو كنت»، الذي شاركته في الغناء الفنانة هيفاء وهبي، وحقق نجاحًا كبيرًا بهذا الكليب وتصدر محركات البحث لأيامٍ متواصلة.

أغنية لو كنت آخر أعمال أكرم حسني

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات