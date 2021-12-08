أبرز المعلومات عن «الإيسيسكو».. السيسي يحضر المؤتمر العام للمنظمة

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والذي ينعقد برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، وبهذه المناسبة تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن «الإيسيسكو».

أبرز المعلومات عن الإيسيسكو

«اﻹيسيسكو» هي اختصار لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وهي منظمة دولية، غير ربحية، متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة، تفرّعت عن منظمة التعاون الإسلامي.

مقر الإيسيسكو

الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقرّ الإيسيسكو، وللمنظمة أن تنشئ مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر، بقرار من المؤتمر العام، وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للإيسيسكو.

الرؤية

أن تكون منارة إشعاع دولي في التربية والعلوم والثقافة والاتصال

مهام الإيسيسكو

طبقا لبيان سابق عن الهيئة العامة للاستعلامات، تتبلور مهام منظمة الإيسيسكو في النقاط التالية:

- القيادة التنسيقية لجهود العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

- تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير السياسات التربوية للدول الأعضاء ونظمها التعليمية.

- حشد التزام أقوى في دول العالم الإسلامي بالتنمية الثقافية في أبعادها الشاملة والمتكاملة.

- مساعدة دول العالم الإسلامي في مجال توطين البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي.

- وضع الأسس المنهجية والمعرفية لتعاقد تشاركي بين جميع الفئات الاجتماعية في الدول الأعضاء.

- تحفيز النهج التبادلي للممارسات المُثلى على الصعيديْن الإسلامي والدولي، من خلال تقوية الشّراكة الإقليمية والدولية.

- إرساء القواعد والأسس التربوية والثقافية لتعزيز الهُوّية وتمكينها دولياً.

أهداف الإيسيسكو

- تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الإستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها.

- تقوية قدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء.

- تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي.

- تسريع وتيرة انضمام دول العالم الإسلامي إلى مجموعة الدول المتقدّمة.

- تحسين إدارة الدول الأعضاء للتحوّلات الاجتماعية فيها.

- تحقيق الاستدامة والنجاعة في برامج التعاون ذات العلاقة بمجالات عمل المنظمة.

يشار إلى أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، قد أعلنت أمس بالتنسيق مع وزارة الثقافة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022.