أبرز فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022

أعلنت منظمة التربية العلوم والثقافة «الايسيسكو» اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022، وكشفت وزارة الثقافة، عن برنامج الفعاليات، التي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، وبالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وبمشاركة جميع الهيئات والقطاعات بالوزارة.

50 فعالية فى القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في بيان، إنه سيجري تقديم 50 فعالية في قطاعات وزارة الثقافة، تنطلق ابتداء من فبراير المقبل، وتشمل إنتاج فيلما تسجيليا خاصا بهذه المناسبة من إخراج لؤي جلال، أسبوع للفيلم لدول العالم الإسلامي، ندوات ثقافية للأفلام، ورش سينمائية لمشروع «ابدأ حلمك» أون لاين في دول العالم الإسلامي.

ولفتت الوزارة إلى مشاركة مجموعة من الأفلام: المومياء مصر- أسد الصحراء عمر المختار لبيبا - الفلاقة تونس- وقائع سنين الجمر الجزائر- بيروت الغربية لبنان- ذيب الأردن- المخدوعون سوريا- الناصر صلاح الدين- جميلة بو حريد- الوداع يا بونابرت- شكاوى الفلاح الفصيح- الأهرام وما قبله، فضلا عن ندوات عن الفلكلور المصري وتأثيره في دول العالم الإسلامي، معرض لرسومات الأطفال تحت عنوان «مصر في عيون أطفال دول العالم الإسلامي».

معارض وحفلات إنشاد

وكشف البيان عن إقامة حفلات فنية للإنشاد الديني والصوفي، دورة خاصة من مسابقة تراثي في التصوير «دورة استثنائية» عن دول العالم الإسلامي، المؤتمر العلمي الأكاديمي الخامس «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»، ومعرض القاهرة في عيون فنانيها، أوبريت غنائي استعراضي «هنا القاهرة» ، إنتاج عرض مسرحي يضم «كولاج» من أهم الأعمال الدينية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة، ومنها: قواعد العشق أربعون- كأنك تراه- صاحب مقام، حفلات فنية متنوعة تجمع فنون الموسيقى والغناء ، سهرات رمضانية عربية إسلامية، أمسيات يتم تنظيمها بالتعاون مع السفارات العربية والإسلامية بالقاهرة.

وأكد انطلاق مؤتمر تحقيق التراث، وترسيخ الهوية ويصاحب معرض مستنسخات لأهم المخطوطات الإسلامية المحفوظة بدار الكتب، لقاء بالحديقة الثقافية لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان «أطفال دول العالم الإسلامي في رحاب القاهرة»، معرض للحرف التراثية بمشاركة عدد من الدول، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي «الدورة السابعة»، تقديم العرض المسرحي «مآذن المحروسة» لمدة 3 أيام.

وإعلان جوائز مسابقة تراثي في التصوير وافتتاح معرض الصور المشاركة في «الدورة استثنائية» عن دول العالم الإسلامي، إصدارات عن القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، إصدار كتالوج للوحات الأطفال تحت عنوان «القاهرة في عيون أطفال دول العالم الإسلامي»، تصميم بوستر للتلوين عن أهم آثار القاهرة الإسلامية وخاصة المنطقة المحيطة بحديقة السيدة زينب (القلعة- المساجد- الأسبلة- سور مجرى العيون).

قطاعات الثقافة المشاركة فى فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

يشار إلى أن القطاعات المشاركة في تنفيذ فعاليات وزارة الثقافة بالاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022 تشمل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الأوبرا المصرية، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، أكاديمية الفنون، قطاع شئون الإنتاج الثقافي والجهات التابعة له، قطاع صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة، وغيرها من المسارح ودور العرض ومراكز الإبداع.