زلزال ثان خلال 24 ساعة يضرب سواحل ​أوريجون الأمريكية

ذكرت ​هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة​، أنَّه تمّ تسجيل زلزال ثاني خلال 24 ساعة، قبالة سواحل ولاية ​أوريجون​ بالولايات المتحدة الأمريكية​، مشيرة إلى أنَّ قوة الزلزال الثاني بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

مركز الزلزال غرب ولاية أوريجون

ووقع مركز الزلزال على بعد 434 كيلومترًا غرب مدينة نيوبورت الواقعة في ولاية أوريجون، التي يقطنها 10.3 ألف شخص، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم، وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية، إنَّه تمّ تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة، في نفس المنطقة.

المياه تغمر أحياء ساحلية في العاصمة الإندونيسية

من جهة أخرى، قال مسؤولون وسكان إندونيسيون اليوم الأربعاء إنَّ فيضانات كبيرة ناتجة عن المدّ غمرت أحياء ساحلية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تقع بعض المناطق تحت مستوى سطح البحر، وأوضح السكان الذين يعيشون في الجزء الشمالي من جاكرتا، أنَّ مياه الفيضانات التي يصل ارتفاعها إلى متر واحد تسببت في أضرار بمنازلهم وأجهزتهم الإلكترونية.

عمدة جاكرتا: نتوقع حدوث المزيد من الفيضانات خلال أسبوع

ونقلت وكالات الأنباء، عن وسائل إعلام محلية، أنَّ عمدة شمال جاكرتا، على مولانا حكيم، حذر من أنَّه من المتوقع حدوث المزيد من فيضانات المدّ هذا الأسبوع.

وفي السياق نفسه، قال نائب حاكم جاكرتا أحمد رضا باتريا إنَّ إدارة المدينة تعتزم بناء المزيد من الحواجز لحماية المناطق الساحلية من تدفقات البحر.

40% من جاكرتا تقع تحت مستوى سطح البحر

وبحسب آراء خبراء الجولوجيا، فإن 40% من جاكرتا تقع تحت مستوى سطح البحر، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تغمر المياه منطقة شمال جاكرتا بأكملها، ويأتي ذلك بالتزامن مع تخطيط حكومة الرئيس جوكو ويدودو لنقل عاصمة البلاد إلى جزيرة بورنيو بحلول عام 2025.