مصرع 41 شخصا وفقدان 100 في فيضانات الهند (صور)

تعرضت الهند، اليوم الاثنين، لهطول أمطار غزيرة وفيضانات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصًا وفقدان أكثر من 100 آخرين، في ولاية «أندرا براديش» جنوب شرق الهند.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أنَّ ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 100 شخص في ولاية «أندرا براديش»، بسبب الرياح الموسمية الغزيرة والفيضانات.

أضرار فيضانات الهند وانتشال 41 جثة

كما ألحقت الفيضانات أضرارًا كبيرة بالطرق، وظلت خدمات القطارات والحافلات متضررة، في حين أن العديد من القرى والبلدات في «ريالاسيما» ومنطقة «نيلور» باتت مغمورة بالمياه بالكامل، ووفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم»، انتشلت فرق الإنقاذ 6 جثث في «راجامبت ماندال» و2 آخرين في «تشيننامانديم ماندال» في منطقة «كادابا»، فيما وردت أنباء عن سقوط 4 وفيات في منطقة «نيلور»، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 41 شخصًا.

إغلاق مطار في «أندرا براديش» بسبب الفيضانات

وأعلنت السلطات الهندية أنَّ مطار «كادابا» في «أندرا براديش» سيظل مغلقا حتى الـ25 من شهر نوفمبر الجاري، و ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية

المساعدات الحكومية للمواطنين المتضررين من فيضانات كندا

وعلى صعيد الفيضانات الأخيرة إلى شهدتها كندا، قررت الحكومة الكندية تسريع طلبات التأمين على العمل، وتخفيف قيود السفر على حدود مقاطعة «كولومبيا البريطانية»، وذلك ضمن الإجراءات التي تهدف الى مساعدة سكان المقاطعة التي اجتاحتها الفيضانات، وتضرروا منها بشكل كبير، وذلك وفقا لوسائل إعلام كندية.

تحذيرات من استمرار الفيضانات بكندا

وفى السياق ذاته، حذرت وزارة البيئة الكندية من سوء الأحوال الجوية الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تجتاح الأمطار بعض المقاطعات التى سجلت بالفعل هطول أمطار قياسي خلال الأسبوع الماضي، حيث تسببت في انهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وفقدان آخر على الأقل، وفقًا لصحيفة «تورنودو ستارز» الكندية.