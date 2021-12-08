«القومي لحقوق الإنسان» يثمن جهود الدولة في إجراءات مكافحة الفساد

ثمن المجلس القومي لحقوق الانسان، تبني الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة، تُسهم في منع ومكافحة الفساد، وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، بداية من الدستور الذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وإطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد 2014- 2018، كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019- 2022، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد، ويرفضه ويُعلي قيم النزاهة.

تطوير التشريعات

وأضاف المجلس في بيان، أنه جرى تطوير التشريعات، لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال.

وتابع: لقد كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على دعمه في كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كل المجالات، ما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.

مكافحة الفساد

وشدد المجلس، علي أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر، في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.