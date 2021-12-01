الديهي: تقرير خارجية هولندا عن حقوق الإنسان «مسيس» ومكانه سلة المهملات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الخارجية الهولندية أصدرت تقريرا حول الأوضاع الحقوقية في مصر، وهذا التقرير صدر صورة غير صحيحة عن مصر، ويتحدث عن الاختفاء القسري وقتل خارج القانون وفض تظاهر بالسلام ووجود تضييق للحقوق والحريات في مصر، معتبرًا أن التقرير محاولة للصيد في الماء العكر، كما ذكر أن التقرير به كم من الأكاذيب والأباطيل وتسييس ما لا يسيس، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

هولندا حصلت على معلومات من مرتزقة حقوق الإنسان

وأضاف «الديهي» ساخرًا: «هولندا طلع لها صوت، عيب على الحكومة والخارجية الهولندية أن يستقوا معلومات من مرتزقة حقوق الإنسان ومن مصادر غير موثقة، ويصدروا هذا التقرير عن دولة محترمة هي الأهم والأكثر تأثير في المنطقة بشهادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي تنتمي له هولندا»، موجهًا حديثه لخارجية هولندا: «إنتو مالكم ومال مصر، هل العلاقة الهولندية المصرية فيها زخم شديد على المستوى السياسي والاقتصادي، العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل فقط ».

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن هذا التقرير جهل وحماقة سياسية ضد الشعب المصري لكونهم وصفوا ثورة 30 يونيو بأنها ليست ثورة، مؤكدًا أن هذا التقرير لا قيمة له ومكانه سلة المهملات، كما أن ما حققته مصر خلال 7 سنوات تعجز هولندا عن تحقيقه خلال 70 سنة، مناشدًا الخارجية المصرية بالرد على هذا التقرير واستدعاء السفير الهولندي وسؤاله عن الأمر، والسفير المصري في هولندا أن يعترض على هذا التقرير.

الديهي يدعو الجالية المصرية في هولندا للخروج في مظاهرة

كما ناشد نشأت الديهي، المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات والإعلام المصري بالرد على هذا التقرير، داعيًا الجالية المصرية في هولندا للخروج في تظاهرة أمام الخارجية الهولندية للتعبير عن الغضب ضد هذه التقرير.