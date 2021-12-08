تامر حسني يوصي جمهوره قبل حفله: «الجو تلج.. البسوا جرايد تحت الهدوم»

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى جمهوره، قبل حفله المزمع انطلاقه الليلة، خاصة في ظل الظروف المناخية الباردة التي ضربت البلاد، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

رسالة تامر حسني لجمهوره قبل حفل الليلة

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بالنسبة لحبايب قلبي اللي إن شاء الله جايين حفلة جامعة مصر، بوصيكوا بجواكت تقيلة جداً بجد الجو مش برد عادي».

وأضاف، «دا تلج أنا في البروفة دلوقتي وتقريبًا اتجمدت، مش هوصيكوا لو عرفتوا تلبسوا جرايد تحت الهدوم يا ريت، وخصوصا لو في أي أطفال جايين، أرجوكم متنسوش».

حفل تامر حسني

ومن المقرر أنَّ يقدم تامر حسني خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة متنوعة ما بين أغانيه الجديدة وكذلك عدد من أغانيه القديمة التي يطلبها الجمهور منه دائمًا التي أجرى عليها عددًا من البروفات.

كان تامر حسني قد فاجأ عروسًا مؤخرًا خلال حفل زفافها، وهو الأمر الذي أسعدها للغاية، خاصة أنّها من محبيه وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الخاص بالحدث.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

فيلم «مش أنا»، يعتبر من أحدث الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان تامر حسني، وشارك فيه بجانب حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

كما أنَّ تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «صعبة» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبدالرحمن شوقي وإخراج تامر حسني.