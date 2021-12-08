اليوم.. تامر حسني يلتقي جمهوره بحفل غنائي في 6 أكتوبر

يستعد الفنان تامر حسني، مساء اليوم، لإحياء حفل غنائي كبير في إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بحضور عدد كبير من الجماهير الذين يحرصون على حضور حفلاته.

تامر حسني يلتقي جمهوره

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه الخاصة متنوعة ما بين أغانيه الجديدة وكذلك عدد من أغانيه القديمة التي يطلبها الجمهور منه دائما والتي أجرى عليها عددا من البروفات.

يذكر أن حسني كان قد فاجأ عروسا مؤخرا خلال حفل زفافها، وهو الأمر الذي أسعدها للغاية، وخاصة أنها من محبيه وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الفيديو الخاص بالحدث.

فيلم «مش أنا»

وكانت أحدث الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان تامر حسني هي فيلم «مش أنا»، والذي شارك فيه بجانب حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبد الرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكى وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

كما أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان «صعبة» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني وتقول كلمات الأغنية..

إنت صعبة، في حضنك الغرام

إنت صعبة، في حضنك الغرام إنت صعبة

في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام

كلام ويسكت اللسان قدام جمالك هوس

ولو تنام عينيّ تسيطري في نومي عليّ

إنت صعبة إنت صعبة

في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك هوس

ولو تنام عينيّ تسيطري في نومي عليّ

إنت صعبةإنت صعبة إنت صعبة، إنت صعبة

نار في قلبي نار بعدك إاتحار

يطلع النهار مع ابتسامتك

حبك احتلال أنساكي شيء محال

عايز أعيش وأموت أسير حلاوتك