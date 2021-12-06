جامعة مصر للعلوم تنظم حفلا غنائيا للفنان تامر حسني.. الأربعاء المقبل

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا غنائيا ضخما، يحييه النجم تامر حسنى، يوم الأربعاء المقبل 8 ديسمبر المقبل، على أرض الملعب داخل حرم الجامعة والذى يتسع لحضور الآلاف، وتأتي الاحتفالية في إطار احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي، تحت شعار «25 عاما من الريادة والنجاح»، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وتعبيرا عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضا المسؤولية المجتمعية، وتقديرا وعرفانا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافي، التي وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة.

حفل لتامر حسني داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، ويأتي الحفل ضمن مجموعة حفلات دورية تنظمها الجامعة على مسرحها تحمل اسم «أضواء المدينة» بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى «السوبر ستار»، وذلك إيمانا بدور الفن فى المجتمع وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان بما ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان والفرد.

أحدث أغاني تامر حسني على ملعب جامعة مصر

ويحيى الحفل الفني الكبير يوم 8 أغسطس النجم تامر حسنى بباقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يجهز تامر حسنى لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما يكون بالتجارب العالمية.