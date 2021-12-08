«التنسيقية» تستقبل وفدا من «يونيسيف مصر» للتعاون في مجال حقوق الطفل

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدا من مكتب يونيسف في مصر، ضمّ جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسيف، ولويجي بيتر، رئيس قسم السياسات الاجتماعية، وسلمى الفوال، مختصة برنامج حماية الطفل، وهالة أبو خطوة، مسؤول المكتب الإعلامي.

قوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات

ورحب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بالمجلس، بالوفد، مشيرا إلى أهمية اللقاء والتعاون المشترك مع اليونيسف للنقاش بشأن السياسات المتعلقة بحماية الأطفال، وتعزيز أطر حقوق الطفل، لافتا إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعمل دائما على قضايا رعاية الطفل، وتسعى لسن القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداء عليهم، ومكافحة عمالة الأطفال والزواج المبكر.

اهتمام كبير بقضايا الأطفال

وقدّمت أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحسب بيان، تعريفا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحة أنّها تضم ممثلي 25 حزبا، فضلا عن عدد من الشباب السياسي المستقل، كما أطلقت استراتيجية جديدة بها عدد من المنتديات لضمان مشاركة أكبر لأعضائها في كل القضايا، وتولي اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال ورعايتهم.

وأكدت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أنّ تنسيقية الشباب تعمل على قضايا الأطفال وتبحث التعاون المشترك مع يونيسف في عدة ملفات، منها محاربة الزواج المبكر في الريف، ومكافحة ظاهرة ختان الإناث، مشيرة إلى ضرورة التعاون المشترك خاصة مع قطاع الشباب.

رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال

وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إنّ مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وأطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، التي تتضمن بنودا تخص قضايا الطفولة، مشيرا إلى ضرورة خلق مناخ مناسب للقوانين، ضاربا المثال بتغليظ العقوبة على التحرش، كما شدد على ضرورة مراعاة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال، جنبا إلى جنب مع التشريعات والقوانين.

وطالبت يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفع الوعي المجتمعي بتلك القضايا المجتمعية، لأن هناك قضايا منها سن الزواج المبكر، وختان الإناث، تتطلب وعيا مجتمعيا أكثر من الحاجة إلى قوانين.

التعاون مع «يونيسف» في مجال حقوق الأطفال

من ناحيته، أعرب جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسيف في مصر، عن سعادته بوجوده داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أنّه يتعامل مع عدد كبير من الشباب في البرلمان المصري، وأنّ يونيسف يسعدها للتعاون المشترك مع التنسيقية فيما يخص حقوق الأطفال.

وأشار إلى أنّ الحكومة المصرية تحرز تقدما في هذا المجال، وعدّد ما قدمته يونيسف من مساعدات لمصر، منها التعاون في جلب ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الجائحة أثرت سلبا على العالم كله.

دراسة عن تأثير الجائحة على الأطفال في مصر

واستعرض لويجي بيتر، دراسة عن تأثير الجائحة على الأطفال في مصر، ومنها زيادة نسبة الفقر بين الأطفال، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا المجال.

تقدم في قضايا أسر الرعاية

وقالت سلمى الفوال، إنّ هناك تعاونا بين المؤسسة ومكتب النائب العام ووزارة العدل فيما يخص القضايا الخاصة بالأطفال، مشيرة إلى أنّ مصر أحرزت تقدما في قضية أسر الرعاية.