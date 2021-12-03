جامعة السويس في ضيافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وفدا من طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة السويس، بمقر التنسيقية، للتعرف عن قرب عما تقوم به التنسيقية وأنشطتها وكيفية إدارة الحوار بها.

حيث بدأ اللقاء بترحيب ممثلي التنسيقية بوفد الجامعة، ثم بدأ الحديث حول التعريف بالتنسيقية وهيكلها التنظيمي، والتعرف على مهام لجان الدعم بها، ومسؤوليات نادى المدربين والمركز الإعلامي ولجنة التنظيم، والدور الذى تقوم به المنتديات.

الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية

وشرح أعضاء التنسيقية الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية، كما استقبلوا العديد من الأسئلة والأفكار التي طرحها طلاب جامعه السويس، ورد عليها كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء، والنائب عمرو يونس أمين الهيئة البرلمانية للتنسيقية فى مجلسي الشيوخ والنواب، والنائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء عبدالإله المتحدث الرسمي للتنسيقية وأمين سر المنتديات.

جلسة محاكاة المنتديات

ثم عقدت جلسة محاكاة للمنتديات بمشاركة طلاب جامعة السويس، حول أليات النهوض بالسياحة، وأدارت الجلسة الدكتورة شيماء عبد الإله، وفى ختام اللقاء تم عرض عددا من التوصيات التي انتهت إليها جلسة المحاكاة.

وحضر اللقاء من أعضاء التنسيقية كل من محمد حامد وطاهر أبوزيد ويوستينا رامى.