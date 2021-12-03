نائبة تنسيقية شباب الأحزاب: حقوق ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة

هنأت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شباب وشابات مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تغفل حقوقهم كفئة أصيلة من فئات المجتمع خاصة في الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.

جهود الدولة في دعم ذوي الهمم

وأوضحت النائبة غادة علي، أن حجم جهود الحكومة المصرية والقيادة السياسية في مجال رعاية ودعم أصحاب الهمم كبير ولا يعد ولا يحصي على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه منذ أن أعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، ودخلت في مرحلة غير مسبوقة بمجال رعاية الفئات الخاصة ومنهم ذوي الهمم، حيث عملت الوزارات والهيئات على تسخير جهودها لوضع استراتيجية داخلية في كل مؤسسة تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم وتميزهم عن غيرهم.

تقدير المجتمع لذوي الهمم

وأشارت «علي» إلى كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب حينما قال: إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات، مؤكدة أن الدولة المصرية شملت ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية ودعم واهتمام غير مسبوقين.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها وزملائها فى التنسيقية يهتمون بذوي الهمم واحتياجاتهم، ويدعمون حقوقهم ويتابعون جهود الحكومة في دعم وتوفير الاحتياجات التي نص عليها قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم، مطالبة المجتمع المصري بالتكاتف مع الدولة للقضاء على أي مظاهر للعنف أو التنمر أو التميز والعنصرية وأن يتعامل الجميع بناء على القيم الإنسانية السليمة التي نشأ عليها المجتمع المصري.