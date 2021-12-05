الحكومة تنفي أداء تلاميذ رابعة ابتدائي امتحان ديسمبر بديلا لامتحان نصف السنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر ديسمبر الجاري بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022.

لا صحة لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر ديسمبر الجاري

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر ديسمبر الجاري بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022.

وشددت وزارة التعليم، على أن امتحانات شهر ديسمبر التي انعقدت اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، تُعد بمثابة اختبارات شهرية لتدريب التلاميذ على طرق التقييم وقياس نواتج التعلم، لتغطية ما تم دراسته من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 فقط، وليس بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022.

ومن المقرر أنَّ يتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 لصفوف النقل بما فيها الصف الرابع الابتدائي في مواعيدها المقررة يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجاري 2021/2022، والتي ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله.

الإعلان عن جدول امتحانات شهر ديسمبر الجاري

وفي سياق متصل، تمّ الإعلان عن جدول امتحانات شهر ديسمبر الجاري لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدي الطلاب أول امتحان اليوم 5 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية والامتحان الثاني يوم 6ديسمبر في العلوم والمهارات المهنية، والامتحان الثالث في 7 ديسمبر في الدراسات الاجتماعية وICT، كما يؤدي الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية، ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

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