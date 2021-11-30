الحكومة تنفي وجود أخطاء في خريطة مصر بمنهج الدراسات لـ4 ابتدائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد، مؤكدا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

لا أخطاء في مناهج الصف الرابع الابتدائي

وأضاف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ مناهج الصف الرابع الابتدائي بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية خالية من الأخطاء، حيث وضعها متخصصون وخبراء على أعلى مستوى، وفقا لأحدث المواصفات العالمية للمناهج، لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب.

مصادرة الكتب الخارجية التي بها أخطاء

وناشدت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان المركز الإعلامي، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة أي كتب خارجية يرد بها أخطاء في المناهج.

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).