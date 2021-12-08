«العامة للمستشفيات» تعلن حاجتها لوظائف نسائية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن حاجتها للعديد من الوظائف، وفقا للمستند الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، ويأتي ذلك ضمن حاجة الهيئة العامة للمستشفيات، لشغل الأماكن الشاغرة داخل الهيئة، وتحديد الوظائف والشروط والمؤهلات للراغبين في التقديم لهذه الوظائف.

تعرف على الوظائف المطلوبة

كشفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن حاجتها لموظفين للعمل في مناصب متاحة داخل معاهد الهيئة وذلك بعد الاطلاع على لائحة الهيئة، والتأكد من وجود أماكن شاغرة وتتمثل الوظائف المتاحة في التالي:

- مدير للمعهد الفني للتمريض التابع للمعهد القومي للسكر بالقاهرة

- مدير للمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة

شروط العامة للتقديم للوظائف

وحددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين للالتحاق بهذه الوظائف، وتمثلت الشروط في التالي:

- حاصلة على بكالوريوس تمريض، ويفضل الحصول على درجات أعلى في «دبلومة، ماجستير، دكتوراه، زمالة».

- خبرات إدارية في مجال الإدارة لا تقل عن 5- 8 سنوات.

- حبرات في مجال العملية التعليمية «التعليم التمريضي» ويفضل في مدارس التمريض.

- لديها مهارات في استخدام الحاسب الآلي

- القدرة على التصرف وحل المشاكل

- الإلمام بمبادئ القيادة والاتصال الفعال

- توافر الكياسة واللباقة والثقة بالنفس

- القدرة على صنع واتخاذ القرار

- القدرة على التطوير والابتكار

- توافر مهارات طرق التدريس

- إلمام تام باللغة الإنجليزية

- توافر الشخصية القيادية

- لديها مهارات فنية

- حسنة المظهر والسير والسلوك

- ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف

وشددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية على الراغبين في التقديم للالتحاق بهذه الوظائف وضع تصور لخطة شاملة لتطوير معهد التمريض وتقديمه على فلاشة، بالإضافة إلى تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق والتي تتمثل في:

- صورة المؤهل التعليمي

- الخبرات

- السيرة الذاتية

- موافقة مبدئية من جهة العمل على الانتداب

- يتم تقديم الطلبات إلى إدارة التمريض بمقر الهيئة بشارع القصر العيني من اليوم الموافق 8ديسمبر وحتى 18ديسمبر2021.