«الصحة» تحسم الجدل بشأن الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التطعيم والحصول على اللقاح خير وسيلة للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، ويساعد اللقاح من خلال الأجسام المضادة في تقوية جهاز المناعة والتصدي للفيروس وتقليل المضاعفات الناتجة عند حدوث الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف الآثار الجانبية التي تحدث عند الإصابة.

الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين يعزز المناعة

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك العديد من الدراسات العلمية التي نشرت نتائج إيجابية عند الحصول على جرعتين مختلفتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومدى تعزيز المناعة التي يكتسبها الجهاز المناعي من هذه اللقاحات التي يتم تطعيمهما للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

الجرعة من نفس اللقاح تعطي مناعة قوية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا من نفس النوع يعطي أيضا مناعة للجسم، والحصول على جرعة من لقاح مختلف يعطي أيضا مناعة للجسم للوقاية من الإصابة فيروس كورونا، موضحا أن الجسم يحصل على المناعة الإضافية من الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة من نفس اللقاح أو من لقاح آخر تعطي الجسم المناعة اللازمة.

جرعات اللقاحات جميعها تعطي حماية

وأكد المتحدث الرسمي، على أن الأمر لا يهم الحصول على جرعات من نفس اللقاح أو لقاح آخر المهم أن يتم تطعيم أكبر قدر ممكن من الأشخاص بلقاح كورونا للوصول للمناعة القطيع والسيطرة على الوباء، والحفاظ على أرواحهم من المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا.

اللقاحات والتدابير الوقائية للوقاية من الإصابة بكورونا

وشدد على المواطنين بأهمية أخذ اللقاح خلال مراكز التطعيم المتوافرة بمختلف المحافظات للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة للالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».