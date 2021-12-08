«الصحة»: تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستقوم بإرسال رسالة نصية للفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة ومن بينها «أصحاب الأمراض المزمنة، العاملين بالقطاع الصحي والطبي، الفئات الأكثر عرضة للعدوى»، بعد التأكد من أهمية الجرعة الثالثة لتلك الفئات لتنشيط جهاز المناعة.

تطعيم الجرعة الثالثة بمراكز الطبية

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، اليوم، أن تطعيم الجرعة الثالثة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة في المراكز الطبية المخصصة للتطعيم باللقاح والمتواجدة بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة ليست إجبارية ولكنها اختيارية وهي مهمة لتنشيط جهاز المناعة والمقاومة ضد فيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية.

شروط الحصول على الجرعة الثالثة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن من بين شروط الحصول على الجرعة الثالثة، أن يكون متلقي اللقاح من الفئات التي تم تحديدها للحصول على الجرعة الثالثة، وأن يكون الفاصل بين الزمني بين الجرعة الثانية والثالثة مدة تصل لأكثر من ستة أشهر وأحيانا تتجاوز 8 أشهر، لافتا إلى أن الجرعة «المعززة»، مفيدة للحماية من العدوى.

الآثار الجانبية للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الآثار الجانبية للجرعة الثالثة تتشابه مع أعراض الجرعتين الأولى والثانية، وتتمثل في «تورم أو احمرار مكان الحقن، ألم في المفاصل أو العضلات، ارتفاع درجات الحرارة، الإرهاق».

اللقاحات والإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بالفيروس

وأكد «عبدالغفار»، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة من لقاح لآخر، واللقاحات هي السلاح الوحيد للحماية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، بالإضافة للالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى من خلال «ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي ».