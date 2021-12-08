مدير «إيسيسكو» يهدي الرئيس السيسي درعا وأبيات شعر في حب مصر

قدّم المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، سالم بن محمد المالك، درع «تحيا مصر الجمهورية الجديدة»، هدية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جدد شكره للدولة المصرية، على عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام لمنظمة «إيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: «أجدد لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، جزيل الشكر والامتنان على كل ما صعد بهذا المنتدى الى مراتب النجاح».

مدير «إيسيسكو» يهدي الرئيس السيسي أبيات شعر

وأضاف المالك، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه لا يملك إلا أن يهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبيات شعر كتبها عن مصر، وهو يستذكر الكرم المصري المشهود.

أبيات شعر في حب مصر

وتابع مدير «إيسيسكو»: «يا مصر.. يا مصر يا أرض الكنانة والهرم.. والنيل يسري ما نثرتي من القيم، قد صدر التاريخ مجدك فارتقي، ففاق الشاهقات من القمم.. واليوم أرضك للعلوم منارة للطامحين والشباب ذوي الهمم بين النجوم.. أرى ضياءك ساطعا وأراك مثل الدر بالحسن الأتم، تثري الثقافة والتراث تألقا فيما بنيت من الحضارة للأمم.. إن قلت مصرا طابت الدنيا لنا، فاللهم احفظ مصر شماء العلم، تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».