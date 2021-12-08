سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ

سقطت، قبل قليل، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ساعات من حالة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، حيث هبت رياح شديدة أدت لإعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد، وتأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى الأربعاء المقبل، فضلا عن وقف الصيد ببوغاز وبحيرة البرلس.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نرو الدين، محافظ الأقليم، حالة الطوارئ بكافة قطاعات المحافظة وبالمديريات، فيما نشرت الوحدات المحلية فرقا في اشلوارع لمواجهة تقلبات الطقس وتكثيف حملات النظافة، والاطمئنان على عمل صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي، وجاهزية محطات الرفع والروافع المختلفة لاستيعاب كميات المطر حال سقوط أمطار، وخاصة سقوط أمطار غزيرة.

غرفة عمليات رئيسية

كما أعلنت المحافظة استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية طوال الأيام المقبلة، والتنسيق مع الغرف الفرعية لمواجهة تقلبات الطقس، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية من وجود أجواء شتوية وتعرض المحافظات لموجة من الطقس السيئ، تشمل رياح شديدة وأتربة وامطار في بعض المناطق خاصة المدن والمحافظات الساحلية.

طوارئ بالمستشفيات وتحذير من المرور والإسعاف

وفي نفس السياق، جرى رفع الطوارئ في استقبال مستشفيات كفر الشيخ العامة والمركزية وذلك لمواجهة اي طارئ قد يحدث وتوفير الأدوية اللازمة والخيوط والمستلزمات الطبية تحسبا لوقوع حوادث فيما يكثف مرفق إسعاف المحافظة من نشر التمركزات على الطرق العامة والماكن القريبة من الطرق لسرعة التحرك حال حدوث أي طارئ ، بينما ناشدت إدارة المرور، السائقين بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات والبعد عن السرعات الزائدة وضرورة تخفيض السرعة خلال القيادة حفاظا على الأرواح.