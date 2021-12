شولتس مستشارا لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل (فيديو)

انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتس ليصبح تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وليبدأ حقبة جديدة لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان بعد ولاية أنجيلا ميركل التي امتدت 16 عامًا.

وتتولى حكومة شولتس السلطة مع آمال كبيرة في تحديث الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، ومكافحة تغير المناخ، لكنها تواجه تحديا مباشرا يتمثل في التعامل مع أصعب مرحلة من جائحة فيروس كورونا تواجهها ألمانيا حتى الآن.

وحصل شولتس على دعم 395 نائبًا، اليوم الأربعاء، حيث يمتلك ائتلافه، المكون من 3 أحزاب، 416 مقعدًا في مجلس النواب المكون من 736 مقعدًا.

وأعلنت رئيسة البرلمان بربل باس أنَّ شولتس، 63 عامًا، الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها، حصل على أغلبية واضحة من المشرعين في البرلمان الألماني، وتلقى شولتس ترحيبًا حارًا من المشرعين، وقدم له قادة الكتل البرلمانية باقات من الزهور.

Breaking: @OlafScholz elected new Chancellor of Germany

395 MPs voted in favour

He needed 369 votes.

His coalition total: 416

The Bundestag consists of 736 MPs

Scholz accepted and is now heading to German President to be formally appointed. pic.twitter.com/ROfhGimOfG