«ميركل» تناشد الألمان بضرورة التطعيم ضد كورونا

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا، بالتطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال رسالة مصورة، وذلك بعد يومين من اتخاذ قادة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كسر موجة العدوى بفيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات، استبعاد الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد من المتاجر والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية غير الضرورية، وفي خطوة على المدى الطويل، يدرس البرلمان تفويضا عاما للقاح.

وقالت ميركل، في رسالتها: «كل واحد منهم يترك خلفه عائلات أو أصدقاء، مذهولين، عاجزين عن الكلام، ولا قوة لهم، هذا مرير جدًا لأنه يمكن تجنبه مع اللقاحات الفعالة والآمنة، لدينا مفتاح هذا في أيدينا».

وطالبت المستشارة الألمانية، المواطنين، بأخذ الفيروس على محمل الجد، مضيفة أن المتغير الجديد أوميكرون يبدو أكثر عدوى من سابقيه، قائلة: «احصل على اللقاح، بغض النظر عما إذا كان التطعيم الأول أو التعزيز.. كل لقاح يساعد».

تطعيم 68.9% من الألمان

يذكر أنه تم تطعيم 68.9% على الأقل من المواطنين في ألمانيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وهو ما يقل عن هدف الحكومة المتمثل في تحقيق معدل تطعيم 75%، وتم إلقاء اللوم على عدد السكان غير المطعمين كعامل رئيسي في زيادة حالات الإصابة بالفيروسات الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل الإصابة قد يكون مستقرًا الآن، ولكن عند مستوى مرتفع للغاية.

ميركل تغادر منصبها الأربعاء

وأبلغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم السبت، عن 64510 حالات إصابة يومية جديدة، ومعدل الإصابة لمدة 7 أيام، بلغ 442.7 حالة لكل 100 ألف ساكن، وتم تسجيل 378 حالة وفاة أخرى في غضون 24 ساعة ليرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 102946.

ومن المتوقع أن تغادر ميركل منصبها يوم الأربعاء المقبل، ويحل محلها زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس الذي يشغل حاليا منصب نائب المستشار.