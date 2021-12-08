تحور جديد لـ«أوميكرون».. فهل كثرت طفرات الفيروس السبب؟

ما زال مسلسل سلالات كورونا مستمر، حيث أن تحورات الفيروس التاجي لم تنتهي منذ أن ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بـ«ووهان الصينية»، وكان آخرها «أوميكرون» بجنوب إفريقيا، ولكن بعد ظهوره بأسبوعين اتضح أنه ليس آخرها، حيث وجد العلماء شكلا جديدا من متحور «أوميكرون» في 3 دول هي: جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، وذلك وفقا للبيانات المنشورة على موقع «غيت هب»، التي يستخدمها الباحثون لتقاسم معلومات بشأن فيروس كورونا، وقد أطلق العلماء على متحور «أوميكرون» اسم «أوميكرون الشبحي»، وهذا لقدرته على تضليل فحوصات «بي سي آر» بشأن حقيقة أي المتحورات ينتمي إليها.

هل كثرت الطفرات السبب وراء ظهور «أوميكرون بلس»؟

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن ظهور «أوميكرون بلس»، هو أمر طبيعي نتيجة ضعف وتيرة التطعيمات ضد الفيروس الأصلي.

وأضاف «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الأسباب الرئيسية وراء ظهور كل تلك السلالات سواء كانت «دلتا، دلتا بلس، أوميكرون، أوميكرون بلس» هو بطء العالم في التطعيم ضد كورونا، وهذا سمح للفيروس بالتطور وزيادة عدد طفراته والذي أدى في النهاية إلى ظهور تلك السلالات الجديدة.

هل «أوميكرون بلس» أكثر تهديدا من باقي السلالات؟

وأوضح الحداد، أنه في الوقت الراهن ليس هناك معلومات كافية عن «أوميكرون بلس»"، والتي على أساسها يمكن تحديد مدى قدرته على الانتشار أو قدرته على مقاومة اللقاح.

وأكد على أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا لما له من أهمية في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بالفيروس، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم لأن هذا يحد من انتشار الفيروس وظهور سلالات جديدة منه.