مصدر: 10 آلاف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية خلال 24 ساعة

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تكثيف القوافل المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا في جميع قرى ومدن محافظة المنوفية، موضحا أن الهدف هو سرعة الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين.

وعي المواطنين ساهم في زيادة أعداد متلقي لقاح كورونا

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 10 آلاف من أبناء محافظة المنوفية تلقوا لقاح فيروس كورونا في حملات متنقلة بالأمس، مؤكدا أن وعي المواطنين والتسجيل علي موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، وكذلك التوجه للقوافل المتنقلة، يسهم بشكل كبير في زيادة أعداد متلقي اللقاح في المحافظة.

أكثر من مليون و100 ألف تلقوا اللقاح في المنوفية

وأوضح المصدر، أن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا من أبناء محافظة المنوفية، يزيد عددهم عن مليون و100 ألف مواطن، بما في ذلك المواطنين الذين تلقوا اللقاح في مراكز اللقاحات المتنقلة، والمراكز الثابتة، وكذلك المراكز المخصصة للمسافرين للخارج، وكذلك تطعيم العاملين في المصالح الحكومية المختلفة.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

وأكد المصدر أن الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة في محافظة المنوفية بدأت في الانخفاض بشكل طفيف، وأصبحت مستشفيات العزل تستقبل أعدادا أقل من المصابين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحصول على لقاحات فيروس كورونا حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم.