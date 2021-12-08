مطور عقاري: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتنشيط السوق عبر إنشاء مدن جديدة

قال المهندس «أشرف عز الدين»، المطور العقاري، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنشيط السوق العقاري من خلال إنشاء المدن الذكية الجديدة بما فيها المشروعات الصناعية، مؤكداً أن القطاعي الصناعي والعقاري يلعبان دوراً محورياً في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام، إلى جانب مساهمتهما في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف «عز الدين»، خلال كلمته بالمائدة المستديرة تحت عنوان «الاتجاه للعقار التجاري..مستقبل السوق العقارات في مصر»، بمشاركة عدد من قيادات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في سوق العقارات المصري، إنه مع توجه الدولة للتوسع في إنشاء المدن الصناعية بمختلف المحافظات خلال السنوات القادمة، لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين في تلك المناطق.

زيادة حجم المعروض من المشروعات الاستثمارية في مجال العقارات

وأكد علاء صليب، الخبير العقاري، أن شركات التسويق العقاري ظهرت بشكل مكثف الفترة الأخيرة الماضية، خاصة في ظل زيادة حجم المعروض من المشروعات الاستثمارية في مجال العقارات والمطورين العقاريين، حيث تعمل شركات التسويق العقاري كوسيط بين المستثمر والمطور والمواطن الراغب في الشراء.

وأضاف «صليب»، في تصريحات سابقة له، أنه يجب التحقق من شركة التسويق بشكل جيد والتأكد من سلامتها وجديتها وإنها مضمونة، وتعتبر شركات التسويق ذات الخبرة والمصداقية أفضل بشكل كبير من العمل بدون الشركة.

العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المناطق الاستثمارية

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات العقارية الجيدة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر أحد أهم المناطق الاستثمارية في الوقت الحالي، خاصة مع إعلان الدولة التوجه إلى العاصمة الإدارية ونقل مقرات الوزارات.

وأشار إلى أنه يجب على الراغبين في شراء الوحدات الذهاب لرؤية المشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص يشترون وحدات دون معاينتها أو رؤية المكان على الطبيعة ودون معرفة المكان بالتحديد.