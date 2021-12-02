مطور عقاري: العاصمة الإدارية نموذج عمراني عالمي جاذب للاستثمار

قال الدكتور حميد الرجوي، الخبير والمطور العقاري، إن العاصمة الإدارية، حققت أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتشييد وستكون نموذجًا يُحتذى به عالميا في نظم البناء.

وفد المستثمرين

وأضاف خلال اللقاء الذي جمعه ووفد المستثمرين اليمنيين، في حضور الدكتور محمد مارم، سفير اليمن بمصر، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أن دولا كثيرة تعتبر العاصمة الإدارية نموذجا فريدا، إذا فكرت في بناء مدن جديدة بفضل التخطيط الرائع الذي شيدت به.

وأكد أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تطوير شتى القطاعات في مصر بما فيها قطاع الإنشاءات والعقارات، الذي يشهد طفرة نوعية، مستقطبا رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في بيئة مشجعة وسوق واعدة تتطور باستمرار.

العاصمة الأدارية

ونوه إلى ضخ استثمارات جديدة وواعدة تعمق الثقة التي اكتسبها السوق العقاري المصري على مدى سنوات وجعلها قبلة للمستثمرين في مجال العقارات بمصر، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين فضلا عن الاتفاقات التجارية التي تذلل كل الصعاب وتسهل تدفق الأموال الأجنبية لاستثمارها في مصر مشيدا بجهود الحكومة التي أعدت حوافز استثمارية تستقطب رواد المال والأعمال.

وكان سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد علي وعدد من رجال الأعمال قاموا بزيارة عمل إلى محافظة السويس لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين اليمنيين في مصر وتقديم التسهيلات لهم.

وخلال الزيارة ناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين، والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين العرب والأجانب، بما يساهم في تعزيز حركة الاستثمارات ويعود بالنفع على كافة الأطراف.