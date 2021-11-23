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بث مباشر.. انطلاق قمة «كوميسا» في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

شريف سليمان
09:57 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة قبل انطلاق القمة

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة قبل انطلاق القمة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا للقمة الـ21 لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، حيث استضافت آخر تجمع في العام 2001.

وتعد «كوميسا» إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، وتهدف لإلغاء كل القيود التجارية بين دول أعضاء التجمع، تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.

وأُنشئت «كوميسا» في ديسمبر 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في 1981، وتستضيف «لوساكا» عاصمة زامبيا مقر سكرتارية «كوميسا».

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