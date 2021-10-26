تعرف على مواعيد قطارات كفر الشيخ - بيلا- قلين.. للطلاب والموظفين

يواجه أبناء مركز بيلا صعوبات في المواصلات، خاصة الطلاب والموظفين الذين يقصدون مدارسهم وأعمالهم في كفر الشيخ، مادفع المحافظ اللواء جمال نور الدين، لبحث مشكلة المواصلات والدفع بعدد من السيارات لحل الأزمة خلال هذه الأيام، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمواقف السيارات، كما أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات «كفر الشيخ -بيلا»، وذلك تخفيفا عن الموظفين والطلاب.

وتستعرض «الوطن»، مواعيد قطارات «كفر الشيخ - بيلا»، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مواعيد قطارات كفر الشيخ - بيلا

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، التنسيق مع هيئة سكك حديد مصر، على تسيير 4 رحلات ضمن مواعيد قطارات «كفر الشيخ - بيلا»، بشكل يومي حرصا على مصلحة الطلاب والموطفين وتخفيفا للزحام الذي يشهده موقف سيارات «بيلا - كفر الشيخ».

- تنطلق الرحلة الأولى الساعة 2 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتصل محطة قطار بيلا فى الساعة 3 مساءً .

- تنطلق الرحلة الثانية الساعة 2.50 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتصل محطة قطار بيلا الساعة 3.50 مساءً .

- كما تنطلق الرحلة الساعة 3.50 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتصل محطة قطار بيلا في 4.50 مساءً.

- وتنطلق الرحلة الرابعة الساعة 6 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتصل محطة قطار بيلا الساعة 7 مساءً .

مواعيد قطارات كفر الشيخ - بيلا .. القطار الروسي

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطارات «كفر الشيخ - بيلا» خاصة القطار الروسي وهو 1157 القاهرة / بيلا موعد القيام8:10 موعد الوصول 10:55

- تشغيل قطار 1156 بيلا -القاهرة، حيث ينطلق 5.30 صباحا ويصل القاهرة 9.45

مواعيد قطارات كفر الشيخ- قلين

كما عدلت السكة الحديد مواعيد قطارات كفر الشيخ محطة قلين والتي تنطلق من شربين أو طنطا وصولا إلى مدينة قلين بكفر الشيخ.

- بينما ينطلق قطار 508 شربين - قلين حيث يكون موعد القيام 9:30 دقيقة مساءً ويصل 12:15 صباحا - كما ينطلق قطار 497 قلين - شربين الساعة 5:15 دقيقة مساء ويصل 7:40 مساء