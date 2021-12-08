«إسكان النواب» تستعرض تنفيذ المشروعات القومية بالعلمين ومطروح وسيوة

اجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة وأعضاء اللجنة والوفد المرافق، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، ورؤساء ومديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بزيارة اللجنة في إطار التأكيد دائماً على أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تهتم بتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن بمحافظة مطروح، والتي تُشكل 1/5 مساحة مصر كثاني أكبر محافظات الجمهورية، وتمشياً مع ما توليه القيادة السياسية والدولة المصرية من إهتمام كبير بالصحراء الغربية والساحل الشمالى الغربى وإقامة مشروعات قومية على أرضها.

مشروعات تنموية على أرض مطروح

وقال محافظ مطروح إن من بين هذه المشروعات مدينة العلمين الجديدة ومحور الضبعة الاقليمي، ومحور «وادى النطرون - العلمين»، وتنمية دلتا مصر الجديدة، ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، والمشروع النووي السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية على أرض مدينة الضبعة، وتطوير منفذ السلوم البرى، وميناء جرجوب بالنجيلة، والعديد من محطات تحلية مياه البحر، وجامعة مطروح وجامعة العلمين، وغيرها من المشروعات والإنجازات التى ستكون أمل مصر ومستقبلها.

وأشار إلى التخطيط العلمي المدروس لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، ومنها صدور القرار 361 لسنة 2020 لإعادة تخطيط وتنمية 707 ألف فدان على طول الساحل الشمالى الغربى من الحمام شرقاً حتى السلوم غرباً من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليصنع مستقبلاً تفخر به الأجيال القادمة، وما سيتم من مخططات لإقامة مناطق عمرانية وصناعية وسياحية وغيرها بمدن جديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة وغيرها، وصولاً إلى مدينة السلوم، وما سيوفره من عائد إقتصادى وجذب سُكانى وفرص عمل كبيرة للمصريين جميعاً.

مطروح مستقبل مصر

وأضاف محافظ مطروح أن الأمل يحدوا بأهالي مطروح لمزيد من الدعم والتعاون، لتحقيق مزيداً من الطموحات والآمال خاصة فى قطاع الإسكان والتعمير والإلمام بالمشاكل والمعوقات والمصاعب التى تواجه المحافظة مع الأمل الكبير فى حلها.

واستعرض اللقاء عددا من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بمطروح، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ومديرية الإسكان بالمحافظة، مع مناقشة التفاصيل والمشكلات والعقبات ومقترحات حلها.

«إسكان النواب» تزور محطة معالجة الصرف بمطروح

ووجه النائب سعد حمودة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الترحيب، مع وعد بالتنسيق والتواصل مع الجهات للعمل بحث المشكلات والعقبات التى تم طرحها للعمل على وضع حلول لها، مشيرا إلى جهود الدولة في اقامة حياة كريمة للمواطنين من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى بدات بالمراكز والقرى الأكثر احتياجًا مرورا لتصل الى جميع، ومن المقرر أتن تزور اللجنة محطة معالجة الصرف الصحى مساء اليوم الأربعاء.