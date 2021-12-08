القليوبية ترفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ والرياح تسقط عامود إنارة

تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، لهبوب رياح مثيرة للأتربة على الأنحاء كافة، مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الغيوم في سماء المحافظة، تزامنا مع إعلان الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

الرياح الشديدة تتسبب في سقوط عامود إنارة بالطريق الزراعي

وتسببت الرياح الشديدة التي ضربت القليوبية، اليوم، في سقوط أحد أعمدة الإنارة الخاصة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» في الاتجاه القادم من القاهرة عند قرية ميت عاصم التابعة لبنها، وتسبب في غلق جزء من الطريق، فيما انتقل رجال المرور لمحاولة رفع العامود وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان له، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، إضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

تفعيل غرفة الأزمات والكوارث

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين بتجنب الخروج إلى الشوارع، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الوقوف أسفل لوحات الإعلانات والأشجار، مشيرة في بيان لها إلى استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الأنحاء كافة، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.