أمطار غزيرة ورياح شديدة ورفع حالة الطوارئ في مدن القليوبية «صور»

تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية لموجة أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرق ورعد في الساعات القليلة الماضية أدت إلى غرق الشوارع وحدوث كثافات مرورية في المحاور الرئيسية.

نشر معدات مواجهة الأمطار في المناطق الساخنة

وأفادت محافظة القليوبية في بيان لها، بنشرها معدات وسيارات شفط لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

فيما قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة، لمواجهة الإمطار بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية؛ لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ، جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه.

ووجه المحافظ مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه، مع التأكد من جاهزية هذه الطلمبات.

مياه القليوبية ترفع درجات الاستعداد بكافة المدن

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تزامنا مع سقوط الأمطار الغزيرة، وجرى نشر معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور لرفع أثار الأمطار.

وأضاف أنه ووجه باستمرار عمل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.