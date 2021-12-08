تفاصيل التحقيق مع عميد معهد الدراسات بتهمة الرشوة

"تقاضي رشوة مالية" تلك هي التهمة المنسوبة إلى عميد معهد الدراسات، فقا لما كشفت عنه التحقيقات والتي أثبتت تقاضيه رشوة مالية نظير التغاضي عن مراعاة معايير الجودة في أعمال التوريدات الخاصة بالمعهد من قبل إحدى الشركات التي تتعامل مع المعهد.

وقد استمعت الرقابة الإدارية وجهات التحقيق إلى أقوال المتهم على مدار 4 ساعات متصلة، حاول خلالها الأخير التنصل من جريمته زاعمًا عدم حصوله على رشوة مالية لكن جهات التحقيق واجهته بأدلة الاتهام وأقامت الدليل ضده.

تسجيل مكالمات الرشوة بين عميد معهد الدراسات ومدير المشتريات

أفادت جهات التحقيق بأن عميد معهد للدراسات العليا ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات تلقيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة.

وكشفت عن أن تفاصيل التحقيق مع عميد معهد الدراسات انتهت إلى ضلوع المتهم في جريمة رشوة مع مدير عام المشتريات في إحدى الجامعات، وجرى تسجيل المكالمات الهاتفية التي وثقت الجريمة وبعدها تم إلقاء القبض على المتهم، حيث جرى تفتيش سيارته ومكتبه وتحرير محضرًا بما أسفرت عنه أعمال الفحص من مضبوطات.

القبض على رئيس جامعة دمنهور

وقبل أيام تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة، وجرى تفتيش منزل رئيس جامعة دمنهور ومكتبه في الجامعة والسيارة المخصصة له عقب القبض عليه واحتجازة بمقر الرقابة الإدارية بالقاهرة.

وجرى العثور على 2 مليون جنيه داخل مسكن رئيس الجامعة وعثر على 2 مليون جنيه أخرى داخل السيارة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.