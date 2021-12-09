حظك اليوم برج الثور الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يُعتقد أن رجل برج الثور هو رجل عاطفي ورومانسي جداً فهو يقدر العلاقة والانسجام وقد يذهب إلى حد التطرف والإسراف لجعل شريكة الحياة سعيدة، وهو لا يعتبر ذلك تضحية؛ بسبب أحاسيسه وعواطفه القوية، كما أنه يمتلك رغبة شديدة في مشاركة حياته وأحلامه مع المرأة المميزة بالنسبة له،

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة، وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.