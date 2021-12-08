حظك اليوم برج القوس الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج القوس روحا طفولية، ويسعد بالهدايا المقدّمة له مهما كانت بسيطة أو كبيرة، كما إنه مخلصا وعفويا ورومانسيا، ممّا يوقِعه في الحُب بشكل سريع، ويخلص لشريكته لأبعد الحدود.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تناغم الشمس والقمر يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.