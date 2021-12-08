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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، كما يمتلك مولود هذا البرج القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس. 

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