حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يُفضّل مولود برج الجوزاء عدم خوض الصراعات والنقاشات التي ليس لها فائدة، والتركيز على الأمور المهمة، كما أنه يدعم أصدقائه ويُشجعهم، ويبقى بجانبهم في أوقاتهم الصعبة حتى يتأكد أنهم بخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ، وقد تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك، فقط لا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

اليوم تميل للتسامح مع من تحب.. ترشدك بصيرتك، وتؤثر جدا في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.