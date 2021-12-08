الأعلى للإعلام: التحقيق مع القنوات التي تجاوزت في التغطيات الإعلامية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه أمس، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احترامه لحرية الرأي والتعبير المكفولة طبقا للدستور، مع ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقوانين والأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي، التي تثمن الحفاظ على الرموز المصرية وعدم إهانتها أو ازدرائها أو التقليل منها بنسب تصريحات مجتزأة أو مقتطعة من سياقها.

دور الإعلام في القضايا الوطنية

وثمّن المجلس، الدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري تجاه القضايا الوطنية ووقوفه صفا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، ودوره البارز الذي لا يقبل التشكيك في الوقوف كخط دفاع قوي في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية، ومواجهة وسائل الإعلام التي تحاول تشويهها أو النيل منها.

وأكد المجلس دعمه للنقابات المهنية ودورها في تنمية الذوق العام وحماية الآداب العامة وتقديم الفن الراقي والرفيع، ودعم المجلس أيضًا لدور النقابات المهنية في وضع الضوابط اللازمة لممارسة المهنة على سبيل الاحتراف إما بموجب عضوية النقابة أو بناء على تصريح يصدر منها على النحو الذي أقره القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة.

مشروع ضوابط تغطية أخبار الجرائم

وأقر المجلس مشروع الكود الخاص بضوابط تغطية أخبار الجرائم والتحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها استطلاع رأي النقابات المعنية.

وأعلن المجلس استمرار انعقاده حتى الانتهاء من باقي الأكواد (مدونة السلوك الإعلامي الخاصة بالطفل) ونشرها بالجريدة الرسمية، مناشدا وسائل الإعلام الالتزام بالقوانين والأعراف الإعلامية الدولية وكذلك الأكواد التي سيتم إصدارها من المجلس وخاصة قضايا الطفل كموضوع للإعلام وعدم التعدي على خصوصيته واستخدامه في زيادة التفاعل أو المشاهدة.

وقرر المجلس في نهاية اجتماعه، فتح تحقيق مع القنوات التي تجاوزت في التغطيات الإعلامية خلال الفترة الماضية بما لا يتفق مع الأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي، وذلك طبقًا للشكاوى المقدمة إلى المجلس ومتابعات أجهزة الرصد الخاصة بالمجلس.