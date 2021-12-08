الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تنقذ قطة عالقة أعلى عقار سكني (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من إنقاذ قطة عالقة أعلى عقار سكني بالمجاورة الخامسة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

قطة عالقة بعقار سكني

كان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من مواطن بوجود قطة عالقة أعلى عقار سكني بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة الخامسة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

مدير أمن الشرقية يكلف الحماية المدنية بإنقاذ القطة

وعلى الفور، كلف اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية، بسرعة التوجه لمكان البلاغ وإنقاذ القطة، وتوجهت مأمورية من الحماية المدنية لمكان البلاغ ومعهم ونش رافعات كبير وإمداد الرافعة لمكان تواجد القطة، وصعد أحد رجال الحماية المدنية لها وقام بإنزالها من أعلى العقار.

الأهالي يلتقطون صورا لعملية إنقاذ القطة

والتقط أحد الجيران بالقرب من العقار السكني الموجود به القطة العالقة، صورًا لرجال الحماية المدنية أثناء محاولتهم إنقاذ القطة وإنزالها من أعلى العقار، وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأشادوا بدور رجال الشرطة وما يقدمونه في خدمة المجتمع وإنقاذ الأرواح والرفق بالحيوان.

وعلق أحد الأهالي قائلًا «بالنسبة للناس اللي بتتريق وتضحك.. مش لما كنتوا بتشوفوا حاجة زى دي خارج البلاد كنتوا بتسقفوا وتهللوا وبتفتخروا إن عندهم إنسانية.. ليه لما بقينا كده مع إن ده العادي بتاعنا لكن مبننشرش أخبار زي دي لأنها طبيعية جدا مننا، بقيتوا بتسخروا وتستهزأوا بالطبيعي بتاعنا ده»، وعلق آخر «حاجة كويسة والله الرأفة بالحيوان كما أمرنا ديننا الحنيف، جزاكم الله خيرا».