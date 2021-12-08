«صحة الشرقية» تعلن الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

فرق انتشار سريع بالتنسيق مع طوارئ الصحة

وأكدت المديرية في بيانها، أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شدد علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

توفير المستلزمات الطبية وفصائل الدم و مرافق المياه والكهرباء بالمستشفيات

وتابعت المديرية بأن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية جرى تجهيزها، بالإضافة إلى الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد على تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، لافتة إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المحافظة.