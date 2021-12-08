طبيب عن سفاح الإسماعيلية أمام النيابة: ارتكب جريمته تحت تأثير الشابو

فجرت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سفاح الإسماعيلية مفاجأة جديدة من خلال سماع أقوال طبيب في مديرية الصحة بالإسماعيلية، ناقشته النيابة العامة عن تأثير مخدر الشابو على المتهم بارتكاب الواقعة.

وتواصل «الوطن» نشر نص تحقيقات النيابة في جريمة الإسماعيلية التي انتشرت بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب عصام جابر، 46 سنة، وجاءت أقوال الطبيب أمام النيابة كالتالي:

س: ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا أعمل مدير العيادة النفسية بالإسماعيلية تابعة لمديرية الصحة.

س: ما هي طبيعة مخدر الشابو؟

ج: المادة الفعالة لمخدر الشابو هي الميثامفيتامين وهي إحدى المواد النشطة وهي عبارة عن مسحوق كريستالي أبيض أو شفاف ويشبه الثلج المطحون ويتم تعاطيه بأكثر من طريقة مثل الاستنشاق أو التدخين أو البلع عن طريق الفم وإذابته في مياه ويتم تعاطيه عن طريق الحقن.

الميثامفيتامين هي المادة الفعالة للشابو وتسبب هلاوس وأوهام

س: وما هو تأثير مخدر الشابو تحديدًا؟

ج:هو الشابو المخدر يسبب تأثيره المباشر نشاط شديد وحرمان لفترات طويلة قد تصل لثلاثة أيام متصلة تليها فترات نوم طويلة ممكن تصل ليوم كامل، وله تأثير طويل الأمد على مدمن الشابو هى حالة من العنف الشديد وقد تتسبب فى هلاوس سمعية وبصرية وأوهام وشعور بضلالات العظمة وأرق شديد.

العنف والوحشية بالجريمة دليل على تعاطى المتهم لمخدر الشابو

س: وما تعليقك لما اقترفه المتهم عبد الرحمن.ن بالواقعة محل التحقيق؟

ج: المنظر اللي شوفته في الفيديوهات يدل على وجود خلل نفسي لدى المتهم، وقد يكون نتيجة مرض نفسي يعاني منه أو نتيجة تأثير مواد مخدرة عليه.

س: وما قولك فيما قرره المتهم بالتحقيقات من تعاطيه لمواد مخدرة قبيل ارتكاب الواقعة محل التحقيق بتاريخ 1_11_ 2021 حوالي الساعة الثانية عشر مساءًا؟

ج: هو أكيد كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء ارتكابه للواقعة لأن الفاصل الزمني قصير بين تعاطيه المواد المخدرة وارتكابه للواقعة.

س: وما قولك فيما ثبت بتقرير تحليل عينة المتهم "عبد الرحمن .ن" من إحتوائها على مادة الميثامفيتامين؟

ج: تلك هى المادة الفعالة للشابو المخدر وهي مادة مخدرة من المواد النشطة.

س: وما هي أعراض تأثير مادة الميثامفيتامين المخدرة على متعاطيها تحديدًا؟

ج: هي بتسبب حالة من العنف الشديد وقد تتسبب في هلاوس سمعية وبصرية وأوهام وشعور بضلالات العظمة وأرق شديد وحرمان من النوم لفترات طويلة قد تصل لبضعة أيام متصلة تليها فترات نوم ممتدة.

س: وهل من المتصور إرتكاب المتهم لمثل الواقعة محل التحقيق والأفعال المشاهدة بسبب تأثير الميثامفيتامين المخدرة؟

ج: كمية العنف والوحشية المشاهدة بالواقعة محل التحقيق وتوقيتها ومكانها حيث أنها كانت في وضح النهار بشارع مزدحم تدل على أن المتهم قد يكون ارتكبها تحت تأثير الميثامفيتامين المخدرة.

س: وما قولك فيما ثبت بأقوال شهود الواقعة من ترديد المتهم عبارة "ده أغتصب أمي وأختي" حال ارتكابه الواقعة وما جاء بأقوال المتهم بالتحقيقات من تعليله لارتكاب الواقعة من وجود علاقة آثمة بينه وبين المجني عليه المتوفي وتهديد المجني عليه له بإفشاء سره وفضح أمره؟

ج: من ضمن أعراض تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة لفترة طويلة أو فترات ممتدة وجود ضلالات وأوهام ارتيابية عند المتعاطي تصور له أفكار غير حقيقية ويكون مقتنع بها تمامًا، وقد يرتكب بعض التصرفات على أساسها والأفكار دي ممكن تتغير بين فترة وأخرى بحيث كل فترة يتصور فكرة مغايرة.

س: وما قولك فيما شهد به أقوال والدة وشقيق المتهم من تعاطي المتهم الميثامفيتامين المخدر منذ أكثر من عام وإيداعهم المتهم بأحد المراكز العلاجية وخروجه من المركز قبل استكمال علاجه لضيق الحالة المادية وأن المتهم عاد لتعاطي المواد المخدرة وظهور أعراضها عليه من تغير سلوكي منذ حوالي 3 أشهر قبل تاريخ الواقعة؟

ج: هو تعاطى مادة الميثامفيتامين المخدرة له تأثير طويل الأمد ويسبب ضلالات وأوهام واضطرابات سلوكية ظاهرة تظهر في صورة تصرفات غير مفهومة للمحيطين.

س: وبناء على ما تم عرضه عليك من معلومات توصلت إليها التحقيقات بشأن المتهم هل من المتصور معاناة المتهم من ثمة أمراض نفسية أو عقلية أدت إلى ارتكابه الواقعة محل التحقيق؟

ج: لا هو بناء على المعلومات بشأن تعاطي المتهم المواد المخدرة هو ارتكاب المتهم للواقعة محل التحقيق، وما شاهدته بالفيديوهات للواقعة من التأثير طويل الأمد لتعاطي المواد المخدرة خاصة الميثامفيتامين والأستروكس المخدر.

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر نص التحقيقات الكاملة مع المتهم مرتكب جريمة الإسماعيلية، ونص أقوال والدة وشقيق المتهم، وأقوال شهود العيان على الواقعة، وأقوال الضحايا الاثنين بالواقعة، وتقرير الطب النفسي وتقرير الطب الشرعي.

كما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، بتأجيل محاكمة «عبدالرحمن نظمي» الشهير بـ«عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية» إلى جلسة الخميس 9 ديسمبر الجاري.