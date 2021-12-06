الطب الشرعي عن ضحية سفاح الإسماعيلية (8): سبب الوفاة فصل الرأس عن الجسد

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات في جريمة الإسماعيلية، المتهم فيها «عبدالرحمن. ن»، بقتل صديقه وفصل رأسه عن جسده أمام المارة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «سفاح الإسماعيلية»، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحصلت «الوطن» على نسخة ضوئية من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه، ضحية سفاح الإسماعيلية، وورد فيه: «بالانتقال إلى مستشفى جامعة السويس بالإسماعيلية لمناظرة جثمان المجني عليه، تبين أن الرأس لرجل في بداية العقد السادس من العمر يرتدي فانلة قطنية تعذر تحديد لونها بسبب تلطخها بالدماء، ومن أسفل بنطال، وقمحي البشرة ذو شعر أسود اللون، وذو شارب ولحية كثيفة، وباستكمال المناظرة، تبين أن الرأس مفصول كليا عن الجسد، كما تبين وجود عدد من الجروح القطعية في عموم الجسد والبطن والذراعين والوجه، ولم يتم تحديد عددها.

معاينة النيابة العامة

وخلال معاينة فريق من النيابة العامة، قال الشهود، إنه خلال محاولة المتهم الفرار من مكان الواقعة، لوح بسكين كبير الحجم كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة كل من محمد أحمد إبراهيم، 62 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر والفخذين، واشتباه في قطع الأوتار، وكذا إصابة سليمان عايد بجرح قطعي بالصدر وجرح بالذراع الأيسر وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تأجيل محاكمة سفاح الإسماعيلية

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، تأجيل محاكمة عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ«عبد الرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا بـ «سفاح الإسماعيلية» إلى 9 ديسمبر الجاري.