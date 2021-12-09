تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في السعودية الليلة

يستعد الفنان تامر عاشور لإقامة حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، على مسرح «أبو بكر سالم»، ضمن فاعليات موسم الرياض 2021.

تامر عاشور يروج لحفله الغنائي في السعودية

وروج تامر عاشور لحفله في السعودية، ونشر فيديو له أثناء التجهيزات، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليه قائلا: «مستنيكم في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.. إن شاء الله هتبقى حفلة حلوة».

وأحيى «عاشور» مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات الـwelcome party، التي تُقام لاستقبال الطلاب الجدد، على طريق «القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوي.

أغاني حفل تامر عاشور الأخير

وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الشباب، منها: «بياعة»، «عشت معاك حكايات»، «افترقنا»،«ده حكاية»، «بيت كبير»، «قولوله سماح»، «تسلم»، «ما شافوناش»، «أنا راجع»، «هاجي على نفسي»، «محظوظ»، «يا أهلا»، «خلصانة الحكاية»، مختتما الحفل بأغنية «مين بيصدقك».

وكان تامر عاشور قد علق على أزمة مطربي المهرجانات الأخيرة، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف 20 منهم عن الغناء وإقامة الحفلات، موضحا أن ذلك لا يعني عدم قدرتهم على طرح أغاني جديدة.

وقال «عاشور» عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير «تويتر»: «الحقيقة أنا شايف إن مش أي حد اسمه يقترن بالغناء بغض النظر عن أي قرار».

تامر عاشور: الأداء على المسرح له ضوابط

وأوضح المطرب: «قرار منع فلان عن الغناء ده اعتراف بإن كل اللي اتمنع بيغني فعلا، ولازم الجمهور يفهم إن هما اتمنعوا من الأداء على المسرح، عشان له ضوابط، ولكن يقدروا ينزلوا مهرجانات عادي والناس تسمعهم».