البورصة المصرية تخسر 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الأربعاء على تراجع جماعي لغالبية المؤشرات، وفقد رأسمالها السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليستقر عند مستوى 723.9 مليار جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة

واختتم المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «EGX 30»، جلسة تداولات اليوم، على تراجع بلغت نسبته نحو 0.76% لينخفض إلى مستوى 11451 نقطة، بينما تراجع المؤشر الذي يُقيس تعاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» متساوى الأوزان، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة مع ختام الجلسة اليوم الأربعاء.

وشهدت جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم، أيضاً تراجع مؤشر EGX 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX 50، بمقدار 1.45% ليهبط إلى مستوى 2003 نقاط، في حين هبط مؤشر EGX 30 محدد الأوزان، بنحو 0.98% هابطاً عند مستوى 13518 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية عند مستوى 721.7 مليار جنيه، بينما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 391.6 مليار جنيه إلى نحو 388.7 مليار جنيه بمقدار بلغ نحو 0.7%، في الوقت الذي ارتفع فيه رأس المال بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.5% بعدما ارتفع من نحو 111 مليار جنيه ليصل إلى 112.6 مليار جنيه.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الصدارة

ووفقاً لبيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم، بلغ عدد الشركات المتداولة بالسوق الرئيسي اليوم، نحو 196 شركة، بينما بلغ عدد العمليات الرئيسية بالسوق اليوم نحو 39865 عملية وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأبرز القطاعات الصاعدة اليوم بنسبة 0.27%، بينما حل قطاع الخدمات التعليمية في المرتبة الثانية بارتفاع قدره 0.07%، في الوقت الذي جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الأخير كأكثر القطاعات الهابطة بنسبة 2.12% في ختام جلسة تداولات اليوم الأربعاء.