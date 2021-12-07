البورصة المصرية تترأس اجتماعات اتحاد البورصات اليورو آسيوية في أرمينيا

ترأس الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) الاجتماعات السنوية، واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، غير العادية وكذا اجتماعات اللجان الفنية، للاتحاد، وذلك بأرمينيا.

بناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها

وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ورئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.

القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية

وناقشت الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين، نهاية نوفمبر 2021، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية والتي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات، وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD) وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الاعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنبا إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحالين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم الى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية.

العمل بشكل جماعي لصياغة مواد تعليمية بعدة لغات

ويعمل الاتحاد حاليا بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة اعداد المستثمرين ومن ثم ينعكس على تعزيز السيولة والتداول، فضلا عن كون هؤلاء الطلبة رجال أعمال المستقبل والذي من الممكن قيد وطرح شركاتهم في السوق للتوسع والنمو.

شهدت الاجتماعات حضور قادة الاعمال والاقتصاد التنفيذين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خاصة في العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزا كبيرا على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية اعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شانها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية وذلك لزيادة أعداد المستثمرين جنبا إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.

كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، حيث حصلت البورصة المصرية على 23 صوت مقابل 9 أصوات فقط لبورصة سيدني و6 أصوات لبورصة أرمينيا، وذلك في شهر يونيو عام 2021، في خطوة تعكس تزايد مكانة البورصة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو 1995 مع 12 عضوًا مؤسسًا، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).

يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات 39 عضوًا موزعين بين 20 عضوًا كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

يعتبر الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18,8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873،5 مليار دولار، وتصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.

سلمت البورصة المصرية الرئاسة لبورصة مسقط عام 2018، بعد ترأسها الاتحاد لمدة 4 أعوام منذ عام 2014، وهو ما يعني استنفاد مصر للمدد وهي دورتين متتاليتين بناءً على قواعد ولوائح الاتحاد.