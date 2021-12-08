«محلية النواب» تطالب بتسليم أرض سوق روض الفرج للأوقاف

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية، بعمل محضر تسليم وتسلم، لأرض سوق روض الفرج، على أن تعود الملكية لهيئة الأوقاف، وتخطر الهيئة المنشآت المقامة على الأرض، بأنها الجهة المالكة لها، وأكد النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، أنه سيجري عقد اجتماع مشترك الأحد المقبل.

محلية النواب

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت اجتماع مساء اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة، لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة، بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، فضلا عن قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق.

وأكد النائب محمد راضي، أن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، لكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، وقال إن محافظة القاهرة غير متعاونة مع النواب.

فبما علق ممثل محافظة القاهرة، قائلا إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، وهذه الأرض كانت سوق، وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفى، وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخرى.

هيئة الأوقاف

وأوضح أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إنه يوجد فرق بين حالتين، استحالة التنفيذ، وبين حكم فيه عقبات في التنفيذ، متابعا: «محافظة القاهرة أخطرتنا أنهم أخذوا كل الخطوات لتنفيذ الحكم، والتنسيق تم بالفعل بين هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة، مش بقول داخل إهدم الحاجات الموجودة علي الأرض، لكن طلبنا ميعاد تنفيذ التسليم».

وأشار مممثل محافظة القاهرة، إلى أنه يوجد تنسيق بين المحافظة والهييئة، وتوجد منشآت حكومية على الأرض، ومحافظة القاهرة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام.