غضب «إسكان النواب» لغياب مسؤولي المجتمعات العمرانية والمياه عن جولة «مطروح»

انتقد النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مرسي مطروح للوقوف علي مشكلات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، غياب بعض المسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الاجتماع الذي حضره الفريق أركان حرب محافظ مرسي مطروح وجميع قيادات الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتوصل لحلول لبعض المشكلات التي تهم المواطن.

عماد حمودة: مسؤولون لا يهتممون بقضايا المواطنين

وقال «حمودة»، «الجميع يعلم أن القيادة السياسية توفر جميع الإمكانيات لحل أي مشكلة تتعلق بحياة المواطن في أي بقعة في مصر، لكن ما شهدناه اليوم بحضور النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يؤكّد أن هناك مسؤولين غير مهتمين بهذه المشاكل أو هموم المواطن.

وتابع: «عدم حضور المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علامة استفهام كبرى تحتاج للتوضيح، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هموم المواطن ومتابعة تنفيذ المشروعات غير ذات أهمية بالنسبة لهم؟»

سماع صوت المواطن في مرسي مطروح

وأكّد رئيس لجنة الإسكان وجميع أعضاء الوفد البرلماني، وجود نية حقيقية وإصرار من اللواء خالد شعيب، لسماع صوت المواطن في مرسي مطروح، وهناك إصرار على الحل الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

ومن ناحيتهم، طالب أعضاء الوفد البرلماني، برد من وزارة الإسكان، لتوضيح عدم حضور مسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكّدين دعمهم الكامل لمحافظة مرسى مطروح ومواطنيها.