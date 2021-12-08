وفد «إسكان النواب» لمحافظ مطروح: مبادرة حياة كريمة غيرت حياة المصريين

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تطوير المحافظات

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إنَّ المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

وتابع «حمودة»، خلال لقاء محافظ مطروح اليوم، بأعضاء الوفد بمقر المحافظة اليوم: «القيادة السياسية تولي المشروعات القومية اهتمامًا كبيرًا، وفي القلب منها محافظة مطروحـ التي شهدت عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري».

بدوره، أكّد أحمد رمزي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية متابعة المشروعات القومية، قائلًا: «يمثل الرئيس السيسي لنا القدوة في هذا الأمر لحرصه الشخصي الدائم والنزول شخصيًا لتفقد ومتابعة تنفيذ المشروعات».

ويشارك في الزيارة، النائب أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخري طايل، محمد ثابت، محمد جنيدي، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزي، محمود الشامي، يحيى عيسوي، أحمد عبدالهادي، والنائبين رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر.